ジャムの「まるごと果実」や「ヴェルデ トーストスプレッド」などで知られるアヲハタ（広島県竹原市）が、ジャムの使い方を再提案する初のレシピ本「Is this “jam” or not？」を4月7日に発売します。

【写真】サバ＆リンゴ！ オレンジ＆冷やしトマト！ 手軽にできる“映え”レシピがたっぷり！ アヲハタ初レシピ本を見る！

同書は、「フルーツは好きだけれど、皮むきや処理が面倒と感じている」「フルーツレシピのバリエーションを楽しみたい」「器やテーブル、空間の演出も楽しみたい」といったユーザーをターゲットとしたライフスタイルフォトブック。

「いちごとヨーグルトの大人サラダ」「ブルーベリーとサラダチキンのサラダ」「しめさばとりんご」「オレンジ冷やしトマト」など、ジャムを果物として使った料理やスイーツを掲載しています。価格は1430円（税込み）。

アヲハタは、Z世代と共同で2027年春に新商品の発売を予定。さまざまなシーンでジャムを楽しめる商品を開発します。

総務省統計局の「家計調査 家計収支編 二人以上の世帯」によると、ジャム類の購入数量は2022年以降減少が続いており、特に若い世代のジャムを食べる機会が減っているとのこと。一方で、公益財団法人中央果実協会「果物の消費に関するアンケート調査報告書」では、「フルーツを食べる量を増やしたい」と回答した人が全体で36.7％、特に20代女性は59.9％と最も高く、フルーツへの関心の高さも伺えたということです。

アヲハタは、2025年夏と秋に東京で大学生を中心とするZ世代と「ジャムについての対話型ワークショップ」を2回開催。食に対する普段の価値観に加え、ジャムに対するイメージや利用実態、実際にアヲハタが販売している商品の試食を実施し、「忙しい時にすぐ食べられる」「ごろっとした果実感が好き」などのポジティブな意見が得られた一方で、「賞味期限が短く、特に一人暮らしにとって食べきるのが難しい」「ジャムは古い、レトロ商品のイメージ」といった厳しい感想もあったということです。

ワークショップの結果から、ジャムの既成概念を少し変えることでZ世代に対してもニーズとポテンシャルがあると確信し、“未来に向けたジャム”の新価値創造の取り組みを始動したということです。同書は、新価値創造の取り組みの第1弾として制作されました。