直近、避妊具なしで400人の男性と関係を持つ"繁殖ミッション"に挑んだイギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）にやらせ疑惑が浮上している。1000ポンド（日本円にして20万円以上）でサクラを雇っていたとの噂が広がっているのだ。【写真】「繁殖ミッション」に参加した400人の覆面男性ら。ミッション後、バスローブ姿で妊娠検査薬が「陽性」になったことを報告したボニーほかボニーは、自身の水着姿など