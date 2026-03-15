ヤマハが選択したのはBANDITでもCB-1でもなく空冷ゼファーとは対極の硬派なネイキッドスポーツ！ 1980年代後半にレプリカブームが衰退、過剰な高機能と高価格に辟易としていた状況に、カワサキが1989年に投入した空冷2バルブのゼファーによって、ネイキッドブームが到来、各社から対抗モデルが続々リリースされた。ただ各社の捉え方は様々で、スズキのBANDITはカウルのない魅力としてパイ