【リード】文化財を未来に継承しようと国の登録有形文化財旧マッケンジー住宅を改装した結婚式場が14日グランドオープンしました。1940年に建設された「旧マッケンジー住宅」耐震補強が施されたほか敷地内に結婚式場も建設され、きょう「HOMAM旧マッケンジー邸」として開業しました。14日の式典にはおよそ300人が出席し、太鼓の演奏や、バルーンリリースなどでオープンを祝いまし