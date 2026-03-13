“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの人生を描いた映画『Michael／マイケル』が、2026年6月12日(金)に全国公開される。本作のUS版予告は、公開24時間で1億1620万回以上再生されるなど、既に世界中から圧倒的な注目を集めている。【写真】満員のスタジアムでスポットライトを浴びるマイケルステージで拳を突き上げるマイケルの姿を捉えたポスタービジュアル■『ボヘミアン・ラプソディ』の製作陣が手がける、極上の