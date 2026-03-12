国の登録有形文化財である徳島市の武家屋敷・原田家住宅で、早咲きの桜として知られる蜂須賀桜が今、見ごろを迎えています。 （豊成アナウンサー）「まだ風に冷たさが残る中、徳島市かちどき橋3丁目の原田家住宅には春がやってきているそうです」国指定の登録有形文化財、武家屋敷の原田家住宅。毎年、桜の開花時期に合わせて庭園を一般公開しています。 （豊成アナウンサー）「蜂須賀桜が綺麗に咲き誇っていま