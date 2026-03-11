大谷がBeatsのヘッドフォンをプレゼント野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）がチームメートに自身がアンバサダーを務める「Beats」のヘッドフォンをプレゼントしたようだ。11日、藤平尚真投手（楽天）が「ありがとうございます」と自身のインスタグラムのストーリーズ機能で報告した。藤平のインスタグラムでは曽谷龍平投手（オリックス）、北山亘基投手（日本ハム）とともに映っており、藤平の手には「大