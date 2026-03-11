最新写真集が絶賛発売中の田中美久が、3月9日に発売の『週刊プレイボーイ』12号に登場。 田中美久 ©中村和孝／集英社 【プロフィール】田中美久（たなか・みく）2001年9月12日生まれ熊本県出身2025年10月期ドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ）に丸藤萌歌役で出演。2025年12月にソロシングル『mote mote♡』をリリース。『THE突破ファイル』（日本テレビ系）内の再