１７４１市区町村の防災分野職員数を読売新聞が集計自治体で災害対応や防災対策などの防災・危機管理業務を担当する専従職員が、全国の２４％に当たる４３３市町村で不在となっていることが、読売新聞の集計でわかった。２０１１年の東日本大震災以降、各地で配置が進んだものの、南海トラフ地震の被害想定地域でも不在が目立ち、初動の遅れなども懸念される。防災担当職員は平時に地域防災計画の策定などを担う一方、災害時に