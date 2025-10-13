Photo: 田中宏和 こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。災害への備えは、とても重要。そう分かっていても、まだまだ準備が整っていない家庭も少なくないのでは。「防災ふろしき」は、日常でも災害時でも活用できるアイテム。阪神淡路大震災から30年、東日本大震災から14年、能登半島地震からは1年、さらに南海トラフ地震がいつ起きてもおかしくないという現在、しっかり準備しておいて欲しい