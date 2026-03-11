◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）ＷＢＣは１０日、１次ラウンド（Ｒ）Ｃ組が行われ、同組１位で８強入りを決めている日本はチェコに勝利。４戦全勝での突破を決めた。大谷、鈴木が休養し、７回まで無得点と苦戦したが、８回、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）のダメ押しの満塁弾など９得点で締めた。前回から大会最長タイとなる１１連勝の日本は２３年に劇的世界一を決めた伝説の地