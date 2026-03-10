オリックスは太田の犠飛と西川の一発で主導権オープン戦が10日に行われ、ソフトバンクは宇部で巨人と2-2で引き分けた。先発の東浜巨投手は5回1失点と試合をつくった。6回にダーウィンゾン・ヘルナンデス投手が1点を失ったが、打線は終盤に反撃。7回2死二、三塁の好機で渡邉陸捕手が2点適時二塁打を放ち同点に追い付いた。3番手の上茶谷大河投手は3回無安打無失点の好投。庄子雄大内野手は2安打を放った。西武先発の高橋光成投