オリックスは太田の犠飛と西川の一発で主導権

オープン戦が10日に行われ、ソフトバンクは宇部で巨人と2-2で引き分けた。先発の東浜巨投手は5回1失点と試合をつくった。6回にダーウィンゾン・ヘルナンデス投手が1点を失ったが、打線は終盤に反撃。7回2死二、三塁の好機で渡邉陸捕手が2点適時二塁打を放ち同点に追い付いた。3番手の上茶谷大河投手は3回無安打無失点の好投。庄子雄大内野手は2安打を放った。

西武先発の高橋光成投手は4回1失点と試合をつくった。打線は5回、仲田慶介内野手の四球と桑原将志外野手の内野安打で好機を広げ、渡部聖弥外野手の適時二塁打で同点に追い付いた。その後は岩城颯空投手、甲斐野央投手らが無失点でつないだが、8回にトレイ・ウィンゲンター投手が西純矢外野手に勝ち越し打を許した。接戦に持ち込んだものの、終盤の失点が響いた。

オリックスはZOZOマリンスタジアムでロッテに4-1で勝利した。初回、太田椋内野手の犠飛で先制。4回には西川龍馬外野手の本塁打で追加点を挙げ、試合の主導権を握った。先発のショーン・ジェリー投手は3回1失点（自責0）。椋木蓮投手は3者連続三振を奪うなど投手陣が継投で試合を締めた。敗れたロッテは、先発の木村優人投手が6回2失点と力投した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）