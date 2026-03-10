ＳＮＳでは、イスラエル極右政治家イタマル・ベン＝グヴィルがイランのミサイル攻撃で死亡し、イスラエル諜報特務庁長官のダビデ・バルネア氏も殺害されたとの噂がある。イスラエル高官の死亡について公式の発表はなくフェイクニュースとみられているものの、米ワシントン・ポストはイスラエル高官がイラン戦争の激化を懸念していると報道しており、イスラエル国内の被害が広がっている可能性がある。ただ、昨年の１２日間