緊迫した日韓戦…流れを引き寄せた3者連続三振■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦に8-6で勝利した。試合後、井端弘和監督が絶賛したのは、7回に大会初登板を果たした種市篤暉投手（ロッテ）だった。3者連続の空振り三振を奪い、日本に流れを持ってきた。日韓戦は手に汗握る試合となった。種市は同点の7回に登板。4回に