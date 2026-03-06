新型コロナ重症化リスクが高い血液型は何か。大阪大学名誉教授の深瀬浩一さんは「新型コロナウイルス感染症の日本人患者データを詳細に分析すると、基本的な傾向は世界と同じくA型の人がO型の人より感染しやすいという結果だった。しかし、酸素吸入や人工呼吸器を必要とするもっとも重篤な症状のケースを分析したところ、O型の人と比べて重症化リスクが約1.84倍も高い別の血液型が浮かび上がった」という――。※本稿は、深瀬浩一