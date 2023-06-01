ケルン大聖堂の内部＝2022年（AP＝共同）【ベルリン共同】ドイツ西部ケルンの世界遺産、ケルン大聖堂は5日、観光客から入場料を徴収する方針を発表した。今年後半から導入するとしているが、詳細な時期や料金は検討中。ミサへの入場は引き続き無料とする予定だ。ドイツのメディアによると、欧州では入場料を徴収する教会も多いが、ドイツでは大半の教会が無料で、有料化は珍しいとみられる。大聖堂は建物の保存・維持費が増