NPB595登板の前田幸長氏が説明…会長務める少年野球チーム“移籍”の背景子どもたちに少しでも公式戦の緊張感を経験してほしい――。元巨人投手の前田幸長氏が会長を務める神奈川県の中学硬式野球チーム「都筑ジャイアンツポニー」は、2008年のチーム設立から19年目を迎えた。120人を超える部員を運営する中、2025年4月にはボーイズリーグからポニーリーグに移籍。選手のプレー環境に大きな変化が生じた新たな挑戦の背景を説明し