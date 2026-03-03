稲葉浩志さんがカバーするNetflix大会応援ソング「タッチ」ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を日本国内でライブ配信する動画配信大手のNetflix（ネットフリックス）は3日、10日の日本-チェコ戦前に、稲葉浩志さんがカバーするNetflix大会応援ソング「タッチ」をライブパフォーマンスで初披露すると発表した。東京プール最終戦となるチェコ戦。スペシャルムービー公開時にその思わぬタッグに驚きと賛辞の声が多く上が