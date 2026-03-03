元近鉄・太田氏を襲った右肩痛「キャッチボールもできなかった」どうしようもなかった。元近鉄主力投手の太田幸司氏（野球評論家）はプロ10年目の1979年に右肩痛を発症した。シーズン終盤に調子を上げ、10月9日の南海戦（大阪）で7勝目をマーク。前期優勝の近鉄と後期優勝の阪急が激突するプレーオフに向けて意気込んでいたところで“悪夢”に襲われた。「朝起きたら……」。青森・三沢高時代も、近鉄に入ってからも“ハードワー