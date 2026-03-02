94歳の母親を階段から引きずり下ろしけがをさせた疑いで、64歳の息子が逮捕されました。母親はその後、死亡しました。佐藤尚容疑者（64）は1日、東京・杉並区の自宅で介護していた母親・重子さん（94）の両足をつかみ、2階の階段から引きずり下ろすなどしてけがをさせた疑いがもたれています。重子さんは頭を強く打ち、その後、死亡が確認されました。佐藤容疑者は1階の浴室まで重子さんを引きずったとみられ、体を洗っている際に