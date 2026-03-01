元中日監督の落合博満氏（72）と、元DeNA監督の中畑清氏（72）が1日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球の日本代表「侍ジャパン」の打順について言及した。駒田健吾アナウンサーが「もし落合さんが監督だったら大谷選手の打順は何番に持ってきますか？」と質問。これに落合氏は「俺だったら4番にしますよ」と答え、「野球の中心は4番からっていう