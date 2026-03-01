「あんバターフランス」550円（税込） フランスパンに粒餡とバター、シンプルだからこそ誤魔化しのきかないパンが「あんバターフランス」。今回ご紹介するのは、バターを楽しみバターを味わう逸品です。全国のあんバター好きの皆さん、ぜひお試しあれ！ ホテルメイドのベーカリー 『横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ』は横浜駅西口からすぐ、アクセス抜群