モリのパンさんの漫画がインスタグラムで400以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者とその家族が運営するパン屋さん「モリのパン」。2月のある日、一緒に働いていたアルバイトの大学生が、卒業のあいさつにきてくれました。これまでお世話になったという感謝の気持ちとともに、作者に対する思いも伝えてくれて…という内容で、読者からは「感動エピソードに涙が…」「皆さんご卒業おめでとう！」