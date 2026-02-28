MLB公式のマイケル・クレア記者が自身のXを更新野球日本代表「侍ジャパン」をカバーするため来日しているMLB公式のマイケル・クレア記者が、またしても日本の食文化に魅了されたようだ。26日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、堪能した日本のお菓子を絶賛する投稿を行ってファンの注目を集めている。同記者は今回、「ハッピーターン」のオニオンコンソメスープ味のパッケージ写真をアップ。「ああ、私たちはオニオンコンソメ