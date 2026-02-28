俳優の広瀬すずさんが2026年2月26日、都内で開催されたJALの国内線特典サービス「どこかにマイル」の10周年記念シークレットイベントに登場。2025年12月にサービス開始10年目を迎えたことを記念した同イベントには、抽選で選ばれたJALマイレージバンク会員約50名が招待され、広瀬さんは、自身の“マイルライフ”や心に残っている旅のエピソードを披露し、会場を盛り上げた。【写真】旅ルーレットを見守る広瀬すずさん広瀬すずさん