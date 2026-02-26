私はミナミ。友人シノから、「義母のイライラはホルモンバランスの乱れが原因かもしれない」と指摘されました。帰ってすぐ同居の義母に、病院受診や相談窓口でアドバイスをもらうことを提案。しかし義母の逆鱗に触れたらしく、「私が病気だっていうの！？」と激しく怒鳴られました。そのうえ感情的になった義母に突き飛ばされてしまったのです。あまりに突然のことで、とっさにお腹の赤ちゃんを庇うことしかできませんでした。心臓