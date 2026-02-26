「ぷよぷよ」シリーズやゲーム「絶体絶命都市」への出演で知られる声優の前田ゆきえ（52）が26日、自身のXを更新。2月末をもって声優業を廃業すると発表した。自身のXで「2026年2月末をもって、足掛け30年の声優業から卒業いたします」と報告。かねて病気療養中であることを明かしており「病状の関係で、もうスタジオまで出向ける状態ではない為です」と説明した。そして「これまで関わってくださった皆様には感謝しかござい