侍ジャパンのチームバスがバンテリンドームに到着日本代表「侍ジャパン」のナインは26日、バンテリンドームでの練習を行うためチームバスにて球場入りした。伊藤大海投手、牧秀悟内野手、宮城大弥投手らが球場に入った。チームは27日、28日に中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」を行う。侍ジャパンは24日に宮崎でのキャンプを打ち上げ、午後に名古屋へ移動。25日には非公開で練習が行われ、鈴木誠也外