全日本空輸は25日、平沢寿一副社長（62）を4月1日付で社長に昇格させる人事を発表した。全日空の社長交代は4年ぶり。平沢氏は兼務する親会社のANAホールディングス（HD）の副社長を3月31日付で退き、代表権のない取締役になる。全日空の井上慎一社長（67）は、3月31日付で退任し4月1日にANAHDの特別顧問に就任する。平沢寿一氏（ひらさわ・じゅいち）。慶大卒。86年全日本空輸（現ANAHD）。事業会社の全日空取締役常務執行役