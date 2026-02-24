アメリカ北東部は猛吹雪に見舞われ、ニューヨーク市は10年ぶりの積雪を記録しました。ニューヨーク市は22日夜から23日正午にかけて非常事態を宣言し、車などでの不要不急の移動が禁止されたため、市内各地の住宅街は閑散とし、雪かきをする人の姿が目立ちました。一方、観光スポットは…。記者リポート：タイムズスクエアに来ています。こちらは雪を楽しむ人がたくさん集まっています。私の後ろには雪だるまをつくっている人たちが