健康・ダイエットのために「アミノ酸スコア」は必須知識 アミノ酸スコアについて知ろう！ 質のよいたんぱく質はどのようなたんぱく質をいうのでしょうか。栄養面から考えれば、体内で合成できない９種類の必須アミノ酸を十分に含むたんぱく質こそが良質なたんぱく質といえ、食事を摂るうえでは特に重要視されるべきでしょう。 しかし、通常の食事では、たんぱく質の量は把握できても、必須アミノ酸の摂取量までは細かく確認する