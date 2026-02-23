ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（HP）で金メダルを獲得した戸塚優斗（24＝ヨネックス）が23日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演し、五輪の裏話を明かした。17日に帰国し、実家に帰ってペットと再会したり「母親の手料理を食べてゆっくりはできてます」と笑顔。「大会終わった後はすき焼きが決まって出てくるので、食べれて“やっと帰ってきたな”と。ずっと海外にいたので」と話した