今日23日午後1時すぎ、南部町(山梨)で気温が25℃に達し、本州で今年初めての夏日となりました。本州で今年初の夏日山梨県南部町で25℃今日23日は、沿海州付近を発達中の低気圧が北東へ進んでおり、本州の太平洋側を中心に暖かい空気の流れ込みが強まっています。このため日中は、暖かい空気と日差しの影響で、関東甲信を中心にぐんぐん気温が上がっています。南部町(山梨)では、午後1時すぎに気温が25.0℃に達し、本州で今年初め