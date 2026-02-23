【イタリア・ベローナ２２日（日本時間２３日）発】ミラノ・コルティナ五輪の閉会式が古代ローマ時代の円形闘技場「ベローナ・オリンピックアリーナ」で行われ、１７日の熱戦が幕を閉じた。日本勢は過去最多となる２４個のメダルを獲得するも、競技団体の関係者からは格差を指摘する声が上がっている。今大会の日本は５個の金メダルを奪取。そのうちの４個はスノーボードで、全体でも９個のメダルを手にした。日本を盛り上げた立