エンゼルスのグレース広報と再会【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間22日・テンピ）ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われたエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数1安打だった。試合前には古巣エンゼルスのチームメートらだけでなく、球団スタッフとも交流した。自ら駆け足で会いに行った。視線の先にいたのは、広報を務めるグレース・マクナミーさんだった。2人