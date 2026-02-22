山本は30球を投げて2回途中2失点…大谷は3打数1安打【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間22日・テンピ）ドジャースは21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われたオープン戦初戦に臨んだ。序盤にビッグイニングを作り、15-2で快勝。“開幕投手”を任された山本由伸投手は2回途中2失点（自責1）3奪三振、大谷翔平投手は1安打だった。初回先頭の大谷は、かつてのチームメート、ソリアーノから三塁線へ内野安打。