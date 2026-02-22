キム・ヘソンの打球が体付近へ【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間22日・テンピ）ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われたエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数1安打だった。初回にはキム・ヘソン内野手の打球が襲うアクシデントもあった。ヒヤリとした瞬間だった。初回の第1打席はかつてのチームメート、ソリアーノから三塁線へ内野安打を放ち、その後三塁へ進塁