前回大会では監督を務めダルビッシュらと世界一に【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間22日・テンピ）2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で野球日本代表「侍ジャパン」の監督を務め世界一に輝いた栗山英樹氏（日本ハムCBO）が21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われたエンゼルス対ドジャースのオープン戦を視察した。栗山氏はこの日、観客席で視察。大谷は「1番・指名打者」で出場し3打数1安打