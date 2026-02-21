ÃíÌÜÅÙ¾å¾ºÃæ¤Î¿¹»³Ì¤Í£¤µ¤ó¤¬WBC¥¹¥È¥¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¿¹»³Ì¤Í£¤µ¤ó¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎµÜ²¼¸ø±à¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö2026 WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL STORE-MIYASHITA PARK-¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£25ºÐ¤Î¾Ð´é¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÂº¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬ÌåÀä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹»³¤µ¤ó¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀîºê½¡Â§ÆâÌî¼ê¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡Ç26¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î2¿Í¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¡£²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ëµð¿Í¥Õ¥¡