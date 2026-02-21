ÊÆ¹ñ¼°¥³¡¼¥Á¡¦¾¾ËÜ·ûÌÀ¤µ¤ó¿ä¾©¡ÄÅêµå¥Õ¥©¡¼¥àÀ°¤¨¤ë¡ÖÊÒÂ­¥¸¥ã¥ó¥×¡õ¥¹¥È¥Ã¥×¡×µåÂ®¤ò¾å¤²¡¢°ÂÄê¤·¤¿À©µåÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À¶ÚÎÏ¤¬¼å¤¤¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤ÎÁª¼ê¤ÏÂ­¤ò¾å¤²¤¿ºÝ¤ËÂÎ¤¬¥°¥é¥°¥é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥é¡¼Æ°ºî¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÊÆ¹ñ¼°Ìîµå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÖBe an Elite¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾¾ËÜ·ûÌÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥É¥ê¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åêµå¤ÎºÝ¤Ë¼´Â­¤À