Åêµå»þ¤Ë¥°¥é¤Ä¤¯»Ò¤ò¤É¤¦Ä¾¤¹¡©¡¡À©µåÎÏ¤Ë¸ú²ÌÂç¡Ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃÃ¤¨¤ë¡È10²ó¥¸¥ã¥ó¥×¡É
ÊÆ¹ñ¼°¥³¡¼¥Á¡¦¾¾ËÜ·ûÌÀ¤µ¤ó¿ä¾©¡ÄÅêµå¥Õ¥©¡¼¥àÀ°¤¨¤ë¡ÖÊÒÂ¥¸¥ã¥ó¥×¡õ¥¹¥È¥Ã¥×¡×
¡¡µåÂ®¤ò¾å¤²¡¢°ÂÄê¤·¤¿À©µåÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À¶ÚÎÏ¤¬¼å¤¤¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤ÎÁª¼ê¤ÏÂ¤ò¾å¤²¤¿ºÝ¤ËÂÎ¤¬¥°¥é¥°¥é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥é¡¼Æ°ºî¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤ÇÊÆ¹ñ¼°Ìîµå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÖBe an Elite¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾¾ËÜ·ûÌÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥É¥ê¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åêµå¤ÎºÝ¤Ë¼´Â¤À¤±¤ÇÎ©¤Ã¤¿»þ¤ä¡¢Æ§¤ß½Ð¤·Â¤òÃåÃÏ¤µ¤»¤¿»þ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Æ¤ºÂÎ¤ò¥°¥é¥°¥é¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¾¯Ç¯¾¯½÷¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤Ö¤ì¤ì¤Ð¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÄê¤Þ¤é¤º¡¢Â®¤¤µå¤âÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÊÒÂ¥¸¥ã¥ó¥×¡õ¥¹¥È¥Ã¥×¡×¥É¥ê¥ë¤À¡£¤ä¤êÊý¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢ÊÒÂÎ©¤Á¤Ç¿¿¾å¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÃåÃÏ¤¹¤ë¡£ÂÎ¤ò¥°¥é¥°¥é¤µ¤»¤º¥Ô¥¿¥ê¤ÈÃåÃÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¡ÖÃ±½ã¤ÊÆ°ºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÅêµå¤Ë¡Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼´Â¤Ë¤âÃåÃÏÂ¤Ë¤âÍ¸ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃåÃÏ¤·¤¿ºÝ¤ËÉ¨¤òÁ°¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£Á°¤Ë½Ð¤ë¤ÈÂÀ¤â¤â¤ÎÁ°ÉôÊ¬¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¡¢¡ÖµåÂ®¤¬½Ð¤º¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â°¤¯¤Ê¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Á´Á³¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤¬Äã¤¯¤Æ¤âOK¡£´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±¹â¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤º¤ËÃåÃÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤ë¡£¡ÖÃåÃÏ¤ÇÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤è¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£º¸±¦¤½¤ì¤¾¤ì10²ó¤ò3¥»¥Ã¥È¹Ô¤¤¤¿¤¤¡£°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤Ï¤º¤À¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë