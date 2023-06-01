カブス戦に「4番・一塁」でOP戦デビューするホワイトソックスの村上宗隆内野手は20日（日本時間21日）、アリゾナ州メサで行われるカブスとのオープン戦に「4番・一塁」で先発出場する。練習前には報道陣の取材に応じ、チームメートへの感謝の言葉を口にした。「もう全員そうですね。コーチも監督もトレーナーの皆さんも。すごくやりやすい環境を作っていただいているので、すごく感謝してます」その中でも感謝したのは2024年途