女優の伊原六花（26歳）が、2月19日に放送されたバラエティ番組「何か“オモシロいコト”ないの？」（フジテレビ系）に出演。お好み焼きは「総合芸術」と語った。ゲストの“許せない飯”を見破る「見破レストラン」企画に、吉田鋼太郎と伊原六花がゲスト出演。伊原が「ごっつ香ばしいわぁ！桜えびたっぷりお好み焼き」と「ほぼデザートやんけ！あんまーい玉子焼き」のどちらかが許せないという問題で、結果として伊原は桜えびたっ