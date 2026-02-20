テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の本日20日放送回は休止となる。これを受け午後11時より、1期のエピソード4つをYouTubeにて無料プレミア公開されることが発表された。【画像】かっけぇ！新章『葬送のフリーレン』神技のレヴォルテ編のビジュアルこれは27日放送回から新章【神技のレヴォルテ編】に突入することもあり、実施されるもので、第1期の第21話、24話、第25話、第26話を無料公開する。なお、【神技のレヴォル