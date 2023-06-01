ドジャースの佐々木朗希投手は19日（日本時間20日）、アリゾナ州グレンデールで実戦形式の投球練習「ライブBP」に2度目の登板した。28球を投げて、安打性はなし。2奪三振1四球だった。最速99マイル（約159.3キロ）だった。キャンプ地は騒然。開幕ローテーション入りへ猛アピールした。（Full-Count編集部）