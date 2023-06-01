ロバーツ監督が明言ドジャースの山本由伸投手は21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われるエンゼルスとのオープン戦開幕戦で先発することが決まった。デーブ・ロバーツ監督が19日（同20日）に報道陣の取材で明らかにした。山本は17日（同18日）に実戦形式の投球練習「ライブBP」に2度目の登板。2回を想定して投球し、2奪三振1四球、安打性は3本だった。大谷翔平投手も同戦に「1番・指名打者」として出場する予定だ。