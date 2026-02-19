女優・グラビアアイドルの田中美久（24歳）が、2月18日に放送されたトーク番組「森香澄の全部嘘テレビ」（テレビ朝日系）に出演。「役だと“寝取る”系が多い」と語った。お笑いコンビ・しずるが考えた森香澄、堀未央奈、田中美久への偏見に基づいたカルタを、森たち自身が取り合うことになり、しずるの池田一真が田中について「この世界でやっていくぞ、という力強さを感じる」と話す。田中自身も、自分がちょっと意地悪っぽく見