ハンバーガーチェーンのマクドナルドは、2月23日から7日間限定で、公式アプリにおいて人気メニューを税込100円で購入できる日替わりクーポンを配信する。対象となるのは「チキンマックナゲット 5ピース」や「マックフライポテト Sサイズ」など。通常価格から最大190円引きとなる。クーポンは毎日1人2枚まで配信され、1枚につき1回のみ使用可能。購入できるのは1商品につき1個まで。デリバリーサービスでは利用できない。【この記事