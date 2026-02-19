沖縄・宜野座で行われた阪神キャンプ阪神の春季キャンプが18日、沖縄・宜野座で行われた。午後からの練習前、三塁ベンチ前には選手たちが輪を作る場面が。登場した“超大物”にネット上のファンも仰天している。ドジャース・大谷翔平モデルのニューバランスのパーカーを着用し、満面の笑みを浮かべていた。落語家の笑福亭鶴瓶さんだ。三塁側ベンチ前に姿を見せると、阪神ナインに加えて藤川球児監督やコーチ陣も含めて輪を囲ん